Латвія повідомила про ризик інциденту між НАТО, РФ і Білоруссю

Використання Білоруссю мігрантів як зброї і прийдешні білорусько-російські військові навчання збільшують ризик інциденту з військовими НАТО в країнах Балтії і Польщі. Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс, повідомляє Ліга.net.

Глава МЗС Латвії нагадав, що на вересень заплановано білорусько-російські навчання Захід-2021, під час їх проведення зросте ймовірність "непорозуміння, деяких несанкціонованих дій".

"У нас є прикордонна криза, у нас проходять великі військові навчання на кордонах країн НАТО, також збільшено присутність з боку Литви, Естонії та Польщі кількості прикордонників і військових формувань. Звичайно, це збільшує ймовірність інцидентів", - сказав він.

За його словами, якщо хтось планує провокації - то їх буде видно. При цьому Рінкевичс вважає, що інтересу до умисних повномасштабних військових провокацій немає.

Чиновники балтійських країн заявляють, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пропонує незаконним мігрантам з країн Близького Сходу і Африки тури з доставкою до кордонів Литви. У підсумку в Литву в цьому році приїхало 4000 нелегальних мігрантів - в 50 разів більше, ніж роком раніше.

Рінкевичс називає такі дії "проявом гібридної війни" і передбачає, що Росія так чи інакше причетна до дій в Білорусі.