Каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх

Український каратист Станіслав Горуна впевнений, що ніякої "зради" у спільній фотографії Магучіх і Ласіцкене немає, повідомляє УНІАН.

Український каратист Станіслав Горуна заступився за легкоатлетку Ярославу Магучіх. 19-річна українка потрапила в скандал після того, як в Мережі з'явилися фото її обіймів з росіянкою Марією Ласіцкене на Олімпіаді в Токіо.

Відповідне повідомлення спортсмен виклав на своїй сторінці в Facebook.

"Спорт, мать вашу, поза політикою !!! Спорт - це вид діяльності. Для більшості спортсменів національної збірної України - це професія і справа життя. Відчепіться від спортсменів з вашої **** ної політикою", - емоційно зазначив він.

Він упевнений, що ніякої "зради" у спільній фотографії Магучіх і Ласіцкене немає.

"Спортсмен займається своїм ремеслом. Фотографія на п'єдесталі з суперником або іншому - це його частина. П'єдестал - це унікальне і виняткове місце поваги, яке зводить разом лише на момент декількох успішних атлетів завдяки їх роботі над собою і результативним виступів. Ні більше, ні менше ", - зазначив український каратист.