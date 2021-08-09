Южно-Українська АЕС відключила перший енергоблок

Перший енергоблок Южно-Української АЕС вночі 9 серпня було відключено від енергосистеми України для проведення планово-попереджувального ремонту з перевантаженням палива.

Як зазначають у пресслужбі﻿ ремонтні роботи будуть тривати 104 доби.

Станом на 9 серпня другий і третій енергоблоки Южно-Української АЕС працюють у заданому режимі без зауважень.



"Радіаційній фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС перебуває на рівні природних фонових значень, які були заміряні до пуску атомної станції. 9 серпня він складає 0,09 мкЗв/год. Викиди та скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень" , - додали в повідомленні.

Таким чином, наразі працює 11 з 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС України.