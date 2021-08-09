Ринок землі: українці продали близько 5 тис. земельних ділянок

Після запуску ринку землі в Україні вже укладено 4987 земельних угод. Станом на 9 серпня 2021 року площа земель, щодо яких зареєстровані угоди, становить 9 670 га.

Про це повідомила пресслужба﻿ Мінагрополітики.

Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4532 нотаріуси. Всього заяв – 5082, із них погоджено 4473, в черзі на розгляд – 17, відмову отримали 592.

Найпопулярнішими виявилися землі Полтавської області - по них укладено 539 угод на землі загальною площею 1 221 га.

Далі за площею проданих ділянок іде Харківська (2966 угод на 1095 га) і Кіровоградська область (246 угод на 855 га).

Нагадаємо, ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня цього року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.