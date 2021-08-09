Зміна проекту: чи необхідно переоформлювати документи на будівництво

Ескізні наміри забудови - це один з основних документів, що подаються для одержання будівельного паспорта. Однак що робити, коли наміри будівництва змінюються вже на етапі отриманих документів, повідомляє ЛигаБизнес.

Розв'язання цієї ситуації залежить від того, які саме зміни вносяться до ескізу, розповів заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій.

Так, у разі нових намірів щодо проєктування внутрішнього простору будівлі, новий будпаспорт отримувати не потрібно. Це пов'язано з тим, що паспорт встановлює містобудівні та архітектурні вимоги до забудови, а також регулює її розміщення. Влаштування внутрішнього простору не має впливу на ці параметри. У разі ж зміни зовнішніх елементів будівлі, зокрема, фасадів, балконів тощо, то забудовнику неодмінно потрібно отримати новий будівельний паспорт.

У додатку «Дія» наразі є можливість подати документи для отримання будівельного паспорта у режимі онлайн. Для цього, окрім ескізних намірів будівництва, заявник повинен подати документ щодо права власності на землю, проєкт будівництва та заповнити онлайн-форму.

Крім того, шляхом отримання будпаспорта залишається звернення до Центру надання адміністративних послуг.