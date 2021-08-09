Голова "Укрзалізниці" йде у відставку: ухвалено рішення
Наглядова рада "Укрзалізниці" ухвалив рішення відправити Івана Юрика, главу правління підприємства, у відставку. Його місце займе Олександр Камишин, повідомляє Обозреватель.
"Протягом вихідних 7-8 серпня Наглядова рада провела позачергове засідання і вирішила задовільнити заяву Івана Юрика щодо увільнення його від тимчасового виконання обов'язків голови правління з дати призначення нового тимчасово виконуючого обов’язки. Іван Юрик продовжуватиме виконання своїх обов’язків на посаді члена правління, відповідального за фінанси. Наглядова рада рекомендує Кабінету Міністрів України задовольнити вказану вище заяву та схвалити відповідне рішення", – йдеться в заяві на офіційному сайті компанії.
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