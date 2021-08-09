Африканець, підозрюваний у підпалі старовинного собору, вбив священика

На півдні Франції у регіоні Вандея руандієць добровільно здався поліції після вбивства католицького священника. Поліція зауважила, що рік тому мігрант проходив підозрюваним у підпалі Нантського собору Петра і Павла, повідомляє Еспресо TV.

У регіоні Вандея, в Мортань-сюр-Севр, уродженець Руанди вбив католицького священика та після цього сам прийшов у поліцію зізнатися у скоєному.

У поліції французьким журналістам розповіли, що нападник виявився тим самим мігрантом-руандійцем, якого торік затримували у зв’язку з пожежею в соборі Петра і Павла XV століття у Нанті і який відтоді перебував під наглядом. За деякий час після інциденту його прихистила католицька громада у Мортань-сюр-Севр.

40-річний руандієць вранці прийшов до жандармерії Мортань-сюр-Севр та заявив, що вбив священика, з яким проживав в одному будинку.На місці священика справді знайшли мертвим.

Міністр внутрішніх справ Франції Дарманен Жеральд згодом, реагуючи на закиди лідерки "Національного фронту" Марін Ле Пен, фактично підтвердив ці деталі.

"Виходить що у Франції можна бути безробітним, підпалити собор у Нанті, але після цього не бути видвореним і знову скоїти злочин, вбивши священика", - прокоментувала Ле Пен.