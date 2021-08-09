Вибух у будинку на Позняках: Розслідування завершено

Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно п’яти посадових осіб “Київгазу” за фактом вибуху в житловому будинку на Позняках, повідомляє InfoResist.

Серед підозрюваних – перший заступник голови правління АТ «Київгаз», троє головних інженерів Управлінь експлуатації газового господарства та начальник служби охорони праці.

Дії співробітників кваліфіковані за ч.2 ст. 272 КК, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що спричинило загибель людей.

Згідно матеріалів досудового розслідування, вибух газу, що призвів до обвалу конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку, загибелі п’ятьох людей та травмування трьох, стався через порушення службовими особами АТ «Київгаз» вимог ряду нормативно-правових актів.

Зокрема, йдеться про порушення «Правил безпеки систем газопостачання», «Кодексу газорозподільних систем» та інших, в частині встановлення технологічної перемички (байпасу) у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу, повідомила прес-служба.

Крім того, внаслідок втрати житла мешканцям будинку завдано матеріальних збитків на загальну суму понад 53 млн грн.

Винним особам у порядку ст.290 КПК України оголошено про завершення слідства та відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде направлено до суду для розгляду по суті.

Прес-секретарка відомства Надія Максимець повідомила, що сьогодні підозрювані з адвокатами з’явилися до органу досудового розслідування та отримали можливість ознайомитися з доказами сторони обвинувачення.