Жан Беленюк закликав припинити цькування легкоатлетки Магучіх

Жан Беленюк прокоментував цькування стрибунки у висоту Ярослави Магучіх. На 19-річну спортсменку накинулися соцмережі і влада за спільне фото з росіянкою Марією Ласіцкене. Свою думку про галас навколо фото нардеп і чемпіон висловив в ефірі телеканалу "Наш", повідомляє Страна.ua.

В першу чергу Беленюк заявив, що ні на йоту не сумнівається в патріотизмі Ярослави. А мотиви її дій після завоювання третього місця пояснив наринули на дівчину емоціями.

"... Ярослава це зробила в момент, коли ти стаєш олімпійським призером і знаходишся в стані ейфорії. Вона щиро обняла свою конкурентку, з якою змагалася без задньої думки про те, який резонанс це може викликати в Україні" , - сказав борець.

Він увійшов в положення Магучіх, яка вперше в житті опинилася на великому міжнародному форумі і яка зазнала бурю почуттів через те, що завдяки їй там було піднято український прапор.

"У тому стані, в якому вона була, Ярослава була готова обіймати будь-якого, хто зустрінеться їй на дорозі"

Спортсмен зауважив, що молодій атлетці трохи не вистачило, щоб показати максимальний результат. Але попри це все одно він вважає її героєм.

Що стосується цькування, то Беленюк висловився проти образ Магучіх, яка у свої 19 років ще дитина. Він вважає, що "представники нашої делегації заздалегідь повинні були вести певні роз'яснювальні заходи з приводу того, як ті чи інші дії можуть вплинути в інформаційному просторі на наших спортсменів". На його думку, саме в цьому полягає проблема, а не в Магучіх.

"Я однозначно підтримую Ярославу, як і кожного спортсмена, який прославляє Україну" , - запевнив нардеп.

З приводу виклику Ярослави на килим до заступника міністра оборони Ганни Маляр він сказав, що потрібно в першу чергу у спортсменки запитати, що вона хоче почути від чиновниці.