Бонуси за вакцинацію: як українців заманюють на COVID-щеплення

Ще в липні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що потрібно не примушувати людей вакцинуватися від ковіда, а мотивувати. Проте, на щеплення, якщо судити в цілому по країні, йдуть неохоче. У підсумку, у деяких містах вже почалася роздача бонусів для щеплених, а де-не-де вакцинацію зробили обов'язковою, повідомляє Вести.

Призи для вакцинованих

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що не соромиться брати на себе політичну відповідальність і показувати особистий приклад. На ділі це означає акцію від міської влади. Всім вакцинованим жителям Дніпра обіцяють безкоштовний проїзд в міському електротранспорті та метро.

"Ну і як бонус будемо ходити в кіно безкоштовно", - повідомив Філатов, підписавши відповідне розпорядження.

Для вакцинованих двома дозами вже готують місячні проїзні. А у кінотеатрів попросять знижки для перегляду фільмів у залах без масок.

До своїх підлеглих Філатов застосовує батіг. За його словами, вони повинні зробити щеплення від ковіда. А якщо не хочуть - хай за свої гроші щотижня надають довідку про негативний ПЛР. Або звільняються.

Невимовно пощастило футбольним уболівальникам Києва і Полтави - за щеплення їм видають квитки на матчі. У Києві таку акцію МОЗ провело спільно з ФК "Шахтар". У центрі масової вакцинації в Blockbuster Mall безкоштовно видавали запрошення на матчі з ФК "Олександрія" (7 серпня) і "Генк" (10 серпня).

А полтавський футбольний клуб "Ворскла", відповідно, дарує квитки на свої матчі.

"Їх зможуть отримати в кожному з п'яти полтавських центрів вакцинації перші 200 чоловік, які прийдуть зробити щеплення у вівторок, 10 серпня", - розповів глава Полтавської облдержадміністрації Олег Синегубов.

Особлива система призових і в мережі магазинів медтехніки. За щеплення дають два дні оплачуваної відпустки, а за пред'явлення паспорта вакцинації - до кінця року + 10% до зарплати й одноразовий приз у розмірі 1000 грн.

Добровільно-примусово?

На тлі пряників, яких поки що роздають ще не дуже багато, є і добровільно-примусова форма. Наприклад, Держагентство розвитку туризму рекомендує готелям вжити заходів щодо вакцинації персоналу для отримання "знака безпеки". Якщо прищепиться весь персонал, готель отримає спецнаклейку і буде внесений до списку "вакцинованих" закладів. Як розповіли в одному з готелів Одеси, іноземні гості, на відміну від наших, часто цікавляться заходами безпеки від коронавірусу, запитують, чи весь персонал вакцинована.

"А з щепленнями у персоналу справи йдуть погано - не хочуть", - нарікають в готелі.

Президент Асоціації рестораторів Ольга Насонова також запевняє, що персонал громадського харчування не горить бажанням вакцинуватися.

"Якщо люди старше 40 років охоче йдуть на вакцинацію, то молодь - ні, аж до звільнення. Сьогодні відчувається кадровий голод, і ресторатори беруть на роботу буквально всіх, намагаючись їх утримати. Якщо офіціанти знають, що вони можуть піти працювати туди, де не вимагають вакцинуватися, вони підуть. А якщо не буде альтернативи, якщо в сфері обслуговування вакцинація буде основною вимогою, тільки тоді ресторатори зможуть наполягати. Хоча я думаю, що якщо вакцинованим співробітникам будуть пропонувати якісь премії, подарунки, справа може вже зараз зрушити з мертвої точки", - говорить Ольга Насонова.

До речі, за її даними, влада вже передумала вимагати ковід-паспорта у відвідувачів, як це було в Москві.

А в Українському союзі промисловців і підприємців відзначають, що співробітників не примушують до вакцинації, а вмовляють.

"Я не чула, щоб хтось із керівників великих компаній пропонував якісь пільги. Хоча вони індивідуально все вирішують. Але думаю, що ті, хто зацікавлений в роботі, а не в просте, скоро буде думати й про заохочення щеплених співробітників", - сказала керівник пресслужби УСПП Ірина Куцюк.

Як нагородять лікарів

МОЗ забезпечить сімейних лікарів 50 балами безперервного професійного розвитку, якщо у них буде вакциновано 80% дорослих пацієнтів. Також розглядається можливість введення додаткової фінансової винагороди.