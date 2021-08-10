Найпотужніший натуральний антибіотик: від болю в горлі і мігрені
Який натуральний засіб варто завжди тримати в будинку, щоб допомогти собі та своїм близьким в разі хвороби? Відповідь тут одна, повідомляє РБК-Украина.
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram назвала засіб проти... всього.⠀
- Масло настільки сильне, що прибирає біль / спазм за кілька секунд-хвилин (навіть там, де медичним препаратам потрібно кілька днів). Краще прийняти його при перших ознаках хвороби, щоб не розболітися.
- В Австрії масло чорного кмину офіційно призначають деяким онкохворим замість хіміотерапії. При цьому масло оплачує держава.
- Це антибактеріальний, противірусний, протизапальний, протигрибковий, протипаразитарний, протиалергічний, спазмолітичний, лактогінний засіб.
Для чого можна застосовувати масло чорного кмину:
- зміцнення імунітету
- жовчогінне
- як засіб, що регулює гормони
- для зниження рівня холестерину в крові
- для гармонізації тиску
- при проблемах з печінкою
- при здутті живота
- при подагрі
- при головному болю, мігрені
- зменшує кровоточивість ясен
- для збільшення лактації
- при комплексному лікуванні безпліддя
- при лікуванні коронавірусу
- при комплексному лікуванні онкологічних захворювань
- для лікування цукрового діабету
- у протоколі проти сивини
- при артритах / артрозах / остеопорозах
- якщо є проблеми з травленням (відрижка, нудота, блювота, метеоризм, діарея)
- при хворобі Хашимото.
Масло сприяє:
1. Зміцненню і підвищенню еластичності стінок судин,
2. Відновленню клітинних мембран,
3. Поліпшенню перистальтики шлунка і кишечника,
4. Нормалізації кислотності шлункового соку,
5. Балансу кишкової мікрофлори.
Протипоказаний: людям з імплантами, вагітним, дітям до 3-х років, при жовчнокам'яній хворобі.
Застосування масла чорного кмину
1 ч. л. масла розвести в 1 ч. л. меду і прийняти після їжі. Або по 2 капсули 3 рази на день. Запити водою з лимоном.
Автор: Тетяна Турчанікова.