Найпотужніший натуральний антибіотик: від болю в горлі і мігрені

Найпотужніший натуральний антибіотик: від болю в горлі і мігрені

Який натуральний засіб варто завжди тримати в будинку, щоб допомогти собі та своїм близьким в разі хвороби? Відповідь тут одна, повідомляє РБК-Украина.

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram назвала засіб проти... всього.⠀

  • Масло настільки сильне, що прибирає біль / спазм за кілька секунд-хвилин (навіть там, де медичним препаратам потрібно кілька днів). Краще прийняти його при перших ознаках хвороби, щоб не розболітися.
  • В Австрії масло чорного кмину офіційно призначають деяким онкохворим замість хіміотерапії. При цьому масло оплачує держава.
  • Це антибактеріальний, противірусний, протизапальний, протигрибковий, протипаразитарний, протиалергічний, спазмолітичний, лактогінний засіб.
Найпотужніший натуральний антибіотик: нутриціолог назвала топ-засіб від болю в горлі і мігрені
фото: instagram.com/veronika_naturomama

Для чого можна застосовувати масло чорного кмину:

  • зміцнення імунітету
  • жовчогінне
  • як засіб, що регулює гормони
  • для зниження рівня холестерину в крові
  • для гармонізації тиску
  • при проблемах з печінкою
  • при здутті живота
  • при подагрі
  • при головному болю, мігрені
  • зменшує кровоточивість ясен
  • для збільшення лактації
  • при комплексному лікуванні безпліддя
  • при лікуванні коронавірусу
  • при комплексному лікуванні онкологічних захворювань
  • для лікування цукрового діабету
  • у протоколі проти сивини
  • при артритах / артрозах / остеопорозах
  • якщо є проблеми з травленням (відрижка, нудота, блювота, метеоризм, діарея)
  • при хворобі Хашимото.

Масло сприяє:

1. Зміцненню і підвищенню еластичності стінок судин,

2. Відновленню клітинних мембран,

3. Поліпшенню перистальтики шлунка і кишечника,

4. Нормалізації кислотності шлункового соку,

5. Балансу кишкової мікрофлори.

Протипоказаний: людям з імплантами, вагітним, дітям до 3-х років, при жовчнокам'яній хворобі.

Застосування масла чорного кмину

1 ч. л. масла розвести в 1 ч. л. меду і прийняти після їжі. Або по 2 капсули 3 рази на день. Запити водою з лимоном.

Автор: Тетяна Турчанікова.

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