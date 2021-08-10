Найпотужніший натуральний антибіотик: від болю в горлі і мігрені

Який натуральний засіб варто завжди тримати в будинку, щоб допомогти собі та своїм близьким в разі хвороби? Відповідь тут одна, повідомляє РБК-Украина.

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram назвала засіб проти... всього.⠀

Масло настільки сильне, що прибирає біль / спазм за кілька секунд-хвилин (навіть там, де медичним препаратам потрібно кілька днів). Краще прийняти його при перших ознаках хвороби, щоб не розболітися.

В Австрії масло чорного кмину офіційно призначають деяким онкохворим замість хіміотерапії. При цьому масло оплачує держава.

Це антибактеріальний, противірусний, протизапальний, протигрибковий, протипаразитарний, протиалергічний, спазмолітичний, лактогінний засіб.

фото: instagram.com/veronika_naturomama

Для чого можна застосовувати масло чорного кмину:

зміцнення імунітету

жовчогінне

як засіб, що регулює гормони

для зниження рівня холестерину в крові

для гармонізації тиску

при проблемах з печінкою

при здутті живота

при подагрі

при головному болю, мігрені

зменшує кровоточивість ясен

для збільшення лактації

при комплексному лікуванні безпліддя

при лікуванні коронавірусу

при комплексному лікуванні онкологічних захворювань

для лікування цукрового діабету

у протоколі проти сивини

при артритах / артрозах / остеопорозах

якщо є проблеми з травленням (відрижка, нудота, блювота, метеоризм, діарея)

при хворобі Хашимото.

Масло сприяє:

1. Зміцненню і підвищенню еластичності стінок судин,

2. Відновленню клітинних мембран,

3. Поліпшенню перистальтики шлунка і кишечника,

4. Нормалізації кислотності шлункового соку,

5. Балансу кишкової мікрофлори.

Протипоказаний: людям з імплантами, вагітним, дітям до 3-х років, при жовчнокам'яній хворобі.

Застосування масла чорного кмину

1 ч. л. масла розвести в 1 ч. л. меду і прийняти після їжі. Або по 2 капсули 3 рази на день. Запити водою з лимоном.

Автор: Тетяна Турчанікова.