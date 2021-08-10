На в'їздах до Києва встановили бронетехніку і блок-пости

У Києві проходить активна фаза командно-штабних навчань, на деяких в'їздах до столиці встановили блок-пости й бронетехніку, повідомляє Новое время.

Як повідомили в МВС, до навчань залучили підрозділи ЗСУ і Нацгвардії, а також кінологів.

Навчання передбачають бойові завдання, охорону критично важливих об'єктів, забезпечення надійного функціонування органів державної влади й місцевого самоврядування, підтримка правопорядку і безпеки в столиці.