"ДНР" необхідно "ставати сильнішою економічно", позаяк жителі ОРДЛО масово залишають територію і зрештою на підприємствах скоро нікому буде працювати.﻿ Про це заявив колишній "міністр зв'язку ДНР" Віктор Яценко, повідомляє Деловая столица.

"Треба Донецьку ставати сильнішим економічно, щоби він не був територією випаленого поля, тому що, на жаль, люди їдуть. Наріжний камінь — це визнання, можливість визнання дозволить розмістити тут війська, як у Південній Осетії і Абхазії" , — сказав терорист.

Відзначимо, що на початку серпня так званий голова "громадської палати ДНР" Олександр Кофман заявляв, що "87% молоді після отримання диплома російського зразка не пов'язують свою долю з "республікою" .