Україна прискорює темпи експорту зерна на тлі прогнозу рекордного врожаю зернових культур, який аграрії ще продовжують збирати, повідомляє УНІАН.

Як свідчать дані Міністерства аграрної політики та продовольства від 9 серпня, з початку нового маркетингового року (МР, липень 2021 - червень 2022) Україна експортувала 3,86 млн тонн зернових нового врожаю, що на 365 тис.тонн, або на 10%, більше, ніж за такий самий період минулого МР.

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 1,4 млн тонн (на чверть менше аналогічного періоду минулого року), ячменю - 1,39 млн тонн (на чверть більше), кукурудзи - 1,05 млн тонн (у два рази більше), жита - 5,1 тис.тонн (проти 4,8 тис. тонн роком раніше).

Прогноз:

Міністерство аграрної політики та продовольства очікує відновлення обсягів експорту зернових та зернобобових культур з України в поточному маркетинговому році (МР, липень 2021 - червень 2022) до показників рекордного 2019-2020 МР.

Зокрема, експорт зернових очікується на рівні 56 млн тонн при рекордному врожаї в 75,8 млн тонн.

Станом на 9 серпня 2021 року аналітики прогнозували, що Україна цього року може зібрати до 32 млн тонн врожаю пшениці, що є рекордним показником за всю історію незалежності.