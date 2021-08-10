НАБУ відкрило конкурс на посаду агента під прикриттям

НАБУ відкрило конкурс на посаду агента під прикриттям

Національне антикорупційне бюро України відкрило конкурс на вакансію детектива НАБУ під прикриттям. Серед кваліфікаційних вимог - вища освіта і загальний трудовий стаж не менше семи років, повідомляє Страна.ua.

Всі, хто хоче спробувати свої сили в конкурсі на посаду агента НАБУ, повинні подати документи, а дату і час подачі документів необхідно погоджувати з допомогою засоби зв'язку, визначеного в Профілі посади.

"Отримання фактичних даних, які можуть бути використані як докази скоєння кримінальних корупційних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро", - так описана мета посади.

Серед кваліфікаційних вимог до посади - вища освіта (яке саме не вказано), трудовий стаж не менше семи років, вільне володіння державною мовою. При цьому володіння іноземною мовою на рівні pre-intermediate (один з початкових рівнів) вже дасть додаткову перевагу.

Крім того, учасникам конкурсу потрібно буде пройти ряд тестів, в тому числі й на знання законодавства 1-го рівня.

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