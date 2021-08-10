НАБУ відкрило конкурс на посаду агента під прикриттям

Національне антикорупційне бюро України відкрило конкурс на вакансію детектива НАБУ під прикриттям. Серед кваліфікаційних вимог - вища освіта і загальний трудовий стаж не менше семи років, повідомляє Страна.ua.

Всі, хто хоче спробувати свої сили в конкурсі на посаду агента НАБУ, повинні подати документи, а дату і час подачі документів необхідно погоджувати з допомогою засоби зв'язку, визначеного в Профілі посади.

"Отримання фактичних даних, які можуть бути використані як докази скоєння кримінальних корупційних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро" , - так описана мета посади.

Серед кваліфікаційних вимог до посади - вища освіта (яке саме не вказано), трудовий стаж не менше семи років, вільне володіння державною мовою. При цьому володіння іноземною мовою на рівні pre-intermediate (один з початкових рівнів) вже дасть додаткову перевагу.

Крім того, учасникам конкурсу потрібно буде пройти ряд тестів, в тому числі й на знання законодавства 1-го рівня.