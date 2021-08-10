Вбивство ув'язнених в "ДНР" - відкрито кримінальну справу

Українські правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом вбивства в'язнів у колонії, яку контролює терористичне угрупування «ДНР», повідомляє Дзеркало тижня.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за статтею про умисне вбивство двох і більше осіб (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу), повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що 9 серпня в Кіровській виправній колонії в окупованій Хрестівці на Донеччині невідомі вбили як мінімум двох ув'язнених.

Один з убитих - 42-річний чемпіон України з дзюдо, засуджений у 2010 році за вбивство 18-річного хлопця. Особу другого вбитого ще не встановлену.

Розслідування доручили слідчому відділу поліції Краматорська.