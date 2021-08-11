У Маріуполі розслідують аварію на меткомбінаті імені Ілліча

Лівобережна окружна прокуратура м Маріуполя почала розслідування на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча через аварійної ситуації, внаслідок якого 5 працівників отримали термічні опіки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 9 серпня 2021, о 17:05, на Аглофабриці Приватного акціонерного товариства "ММК імені Ілліча", при виконанні робіт по ремонту обладнання стався викид гарячого пилу з агломераційної машини. Заступник начальника одного з цехів, старший майстер і майстер, а також два електромонтери, які в цей час перебували поруч, отримали термічні опіки різного ступня тяжкості" , - зазначено в повідомленні Донецької обласної прокуратури.

Відзначається, що постраждалі віком від 34 до 48 років доставлені в опікове відділення міської лікарні.

Як повідомляється, прокуратура почала кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 КК України).