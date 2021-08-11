УПЦ МП відмовилася від заходів до Дня Незалежності

Представники Української православної церкви Московського патріархату не братимуть участь в заходах, на яких буде присутній патріарх Варфоломій, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це заявив на брифінгу керуючий справами УПЦ МП митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. За словами митрополита Антонія, "віруючі не зрозуміють", якщо представники УПЦ МП будуть присутні на одних заходах з патріархом Варфоломієм.

"Тому можемо сказати однозначно - на тих заходах, де буде присутній патріарх Варфоломій, не буде представника УПЦ (МП. - Ред.)" , - підсумував митрополит Антоній.

Як відомо, Україна в тридцяту річницю Незалежності чекає на візит Вселенського патріарха Варфоломія - першого за 13 років. У березні Варфоломій підтвердив свій намір відвідати Україну в серпні та взяти участь в урочистостях з нагоди 30-річчя Незалежності. Офіційні дати візиту поки невідомі.