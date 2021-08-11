Підроблені iPhone і трубки-клони: кого відключать від мобільної мережі

Усі мобільні телефони потрібно буде зареєструвати в єдиній базі кодів IMEI (International Mobile Equipment Identity - міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання), повідомляє UBR.

Для споживачів це може означати підвищення цін на "мобілки". Адже такий крок вдарить по "контрабанді" стільникових гаджетів. А в сотень тисяч наших співвітчизників виникнуть ще більш серйозні проблеми - їх "трубки" можуть просто замовкнути.

Навіщо потрібна база кодів IMEI

Комітет цифрової трансформації Верховної Ради оприлюднив "чернетку" законопроекту про внесення змін до закону "Про електронні комунікації".

Автори документа поставили перед собою мету "захистити інтереси держави і споживачів". Для цього потрібно "запобігти користуванню кінцевим обладнанням, законність застосування якого на території України не підтверджена".

Усе це робиться відповідно до вимог Міжнародного союзу електрозв'язку.

Народні обранці назвали "гострою" проблему з незаконним ринковим оборотом мобільних телефонів, планшетів та іншого термінального обладнання мобільного зв'язку. Те саме можна сказати і щодо контрафакту, викрадень, несанкціонованого втручання в програмне забезпечення.

В останньому випадку мається на увазі зміна IMEI - наприклад, щоб "сховати кінці", якщо телефон був вкрадений і проданий з клонованою кодом легального гаджета.

"Контрафактна і контрабандна продукція спотворюють конкуренцію, призводять до масштабних втрат держбюджету, підживлюють корупцію, сприяють криміналізації звернення такої продукції всередині країни і формують основу для збільшення податкового навантаження на доброчесний бізнес" , - заявляють автори законопроекту.

Везуть "сірі" та дорогі апарати

Нардепи з посиланням на дослідницьку компанію GfK заявили, що 29% смартфонів у 2019 році потрапили в Україну без належних митних процедур і повної сплати податків і зборів. У грошовому вираженні це $ 328 млн або 8,5 млрд грн.

Незалежна група аналітиків Ukraine Economic Outllook спрогнозувала, що у 2021 році втрати державної скарбниці від контрабанди техніки і електроніки досягнуть $ 1 млрд.

Сірий імпорт середнього і преміального сегментів даної продукції зріс на 9% навіть протягом пандемічного 2020 року.

Чи допоможе "перепис мобілок"

Думки опитаних експертів щодо даної законодавчої ініціативи розділилися.

Наприклад, колишній (2019-2020 рр.) глава Державної митної служби Максим Нефьодов вважає доцільним глобальний підхід у даному питанні.

"Треба "просто" зробити митну реформу. І тоді істотно зменшиться контрабанда всього" , - заявив він.

Питання про відновлення обліку кодів IMEI вже кілька років на порядку денному Асоціації підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ).

"Вважаємо, що це зло, але на порядок менше, ніж те, яка сьогодні ситуація з контрабандою пристроїв, що мають SIM-карти і - відповідно - коди IMEI. Це - смартфони, планшети, телефони" , - розповів гендиректор АПІТУ Юрій Пероганич.

Він не погодився з аргументом про те, що "перш за все потрібно навести порядок на митниці". При цьому уточнив, що більш коректно говорити не "контрабанда", а "порушення митних правил" або "безподатковий ввіз".

Останній буває як легальний, так і нелегальний - обидва варіанти гендиректор АПІТУ назвав "злом", що заподіює шкоду економіці і суспільству.

На відміну від, наприклад, свинини, яку можна нелегально ввезти в Україну і стверджувати, що "вона з сусіднього села", зі стільниковими гаджетами все інакше.

"Якщо є механізм, який дозволяє всередині країни встановити, яким способом було ввезено даний пристрій, то ним потрібно скористатися" , - підкреслив він.

Тому бізнес підтримує намір ввести в дію такий механізм, зазначив Юрій Пероганич. За його словами, витрати на адміністрування такої бази будуть значно меншими, ніж користь для суспільства.

На його думку, є ще один важливий момент - нерівні конкурентні умови між українськими і зарубіжними компаніями. Адже при експорті іноземний виробник отримує відшкодування податку на додану вартість.

Подібна продукція, випущена в Україні, буде свідомо програвати в ціні закордонним аналогам.

Заступник голови парламентського комітету з питань цифрової трансформації, нардеп Олександр Федієнко назвав головну відмінність оприлюдненого законопроекту.

"Людей взагалі немає. Тобто все робиться автоматично. При перетині митного кордону перелік цих IMEI автоматично потрапляє в базу" , - пояснив він.

Для себе нардеп визначив "боротьбу з крадіжками мобільних пристроїв", як пріоритет.

"Якщо вкрадений телефон буде продовжувати працювати, то ми це (крадіжка - ред.) не припинимо" , - упевнений Федієнко.

Тому такі гаджети потрібно блокувати, зазначив він.

"У нашу країну завозять будь-який китайський мотлох, якого просто величезна купа тут і який працює як попало" , - розповів він.

У майбутньому це може обіцяти серйозні проблеми, наприклад, з кібербезпекою.

Олександр Федієнко поділився особистим досвідом, коли до нього приходять сотні відвідувачів і скаржаться, мовляв, "купили новий телефон, а він пропрацював лише два дні" . Таке, наприклад, трапляється з "якісними підробками айфонів".

Покупці подібної контрафактної продукції залишаються сам на сам з проблемою. Але в підсумку звинувачують державу, вважаючи, що вона повинна була захистити їх.

Юрій Пероганич погодився з припущенням, що на товар, ввезений без сплати належних зборів, ціни можуть бути нижчими.

Амністія для "сірих" телефонів

З посиланням на дані операторів він повідомив, що в їх мережах працює кілька сотень тисяч "клонів" - мобільних пристроїв з однаковими кодами IMEI.

У законодавстві має бути передбачено припинення практики, коли при покупці нового телефону його IMEI збігається з наявними в базі, додає експерт. А з часом, приблизно протягом п'яти років, коли існуючі пристрої застаріють фізично або морально, проблема з клонами буде вирішена автоматично.

Олександр Федієнко зазначив, що запропоновані нормативні зміни можуть вплинути виключно на "чорний" і "сірий" бізнес. При цьому рядових користувачів ніхто не буде змушувати кудись іти і щось реєструвати.

За його словами, в документі закладено механізм амністії. Тобто всі пристрої, які потраплять на ринок до вступу в силу закону, зможуть працювати і далі.

Як перевірити код IMEI на своєму смартфоні

Для перевірки коду IMEI існує спеціальна комбінація цифр.

Потрібно на клавіатурі телефону набрати *#06# - на екрані з'явиться унікальний 15-значний заводський номер пристрою. Для смартфонів з двома SIM-картами, відповідно, з'являться дві комбінації цифр.

Природно, ці коди - і на дисплеї, і на упаковці - повинні збігатися. Інакше - варто насторожитися.