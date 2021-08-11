У Мінекономіки озвучили прогноз зростання ВВП у 2021

Міністерство економіки України очікує зростання реального ВВП понад 1% в січні-червні 2021 року, прогноз зростання економіки країни за підсумками року - 4%, повідомив перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Очікуємо більше 1% зростання реального ВВП в першому півріччі, хоча в першому кварталі у нас було просідання економіки на 2,2%. За рік мета - 4% зростання реального ВВП" , - сказав Любченко в інтерв'ю.

Раніше Мінекономіки підтвердило зростання ВВП України на 4,1% у 2021 році. Нацбанк очікує зростання на 3,8%.