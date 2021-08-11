В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоди

Служба порятунку попереджає про грози, град і шквали 11 серпня, повідомляє Деловая столица.

"Вдень 11 серпня у південно-східній частині грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с" , ﻿ — кажуть рятувальники щодо негоди﻿.

ДСНС встановила перший рівень небезпечності, "жовтий".

В Укргідрометцентрі уточнюють, що йдеться про пʼять областей: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську.

Водночас 11 серпня у східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській областях і в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.