В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоди
Служба порятунку попереджає про грози, град і шквали 11 серпня, повідомляє Деловая столица.
"Вдень 11 серпня у південно-східній частині грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", — кажуть рятувальники щодо негоди.
ДСНС встановила перший рівень небезпечності, "жовтий".
В Укргідрометцентрі уточнюють, що йдеться про пʼять областей: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську.
Водночас 11 серпня у східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській областях і в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.