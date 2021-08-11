У Миколаєві посаду глави ОДА продавали за 600 тис. доларів

У Миколаєві зловмисники продавали посаду голови ОДА за 600 000 доларів.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Правоохоронці викрили 64-річну жительку Києва, яка виявилася колишньою працівницею управління справами Апарату Верховної Ради України. Вона разом з 36-річним главою благодійної організації пропонували посприяти в призначенні громадянина на посаду голови Миколаївської державної адміністрації. За свої послуги вони вимагали оплату в розмірі 600 тисяч доларів.

10 серпня правоохоронці затримали злочинців на отриманні хабаря в розмірі 200 тисяч доларів.

Прокуратура відкрила справу за фактом шахрайства, згідно ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України. Злочинцям загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.