Як і де тепер в Україні дивитися Лігу чемпіонів і Лігу Європи

Українські шанувальники футболу з нового клубного сезону зіткнулися з несподіваною ситуацією: європейські міжнародні кубки, а також провідні чемпіонати континенту "пішли" з ТБ. З нового сезону лише дві ОТТ-платформи в Україні транслюватимуть турніри під егідою УЄФА – це Volia і MEGOGO, повідомляє Обозреватель.

Це означає, що в найближчі три роки вболівальники будуть стежити за матчами не завдяки традиційному телевізійного сигналу, а через Інтернет. Для цього фанатам необхідно просто оформити підписку на потрібний пакет.

На платформі Volia TV, яка уклала партнерську угоду з власником прав, в два рази збільшився футбольний контент. Сервісом транслюватимуться Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Ліга Конференцій, а також чемпіонати Іспанії, Франції і Бразилії через pop-up канали Megogo Футбол, чемпіонати Англії, Іспанії, Німеччини, Франції, Бразилії та Бельгії від Volia, а також першість Шотландії на каналі Setanta Sports. Українську Прем'єр-лігу і інші вітчизняні турніри можна буде подивитися на національних каналах.

До слова, ця платформа вже була офіційним транслятором матчів УЄФА в Україні протягом останніх трьох років. Весь топовий європейський футбол можна буде дивитися на екранах смартфонів, планшетів, ноутбуків або комп'ютерів, на телевізорах з підтримкою функції Smart TV, а також за допомогою ОТТ і Android-приставок.

Для перегляду новим користувачам потрібно лише зареєструватися і вибрати пакет в будь-якому з додатків Volia TV або на сайті tv.volia.com, де після реєстрації і замовлення пакета можна буде відразу й дивитися матчі.

У фанатів є можливість підключити спортивний ТБ-пакет Pro Sport за 199 грн, де будуть доступні матчі турнірів під егідою УЄФА, чемпіонатів Іспанії, Франції, Бразилії, Німеччини, Англії, Шотландії, Бельгії. А за 399 грн доступний пакет в стилі такого собі футбольного all-inclusive – Sport HD Pro +100 (з інтернетом, каналами "Футбол 1/2/3" і безліччю іншого контенту).

Важливо, що вболівальник зможе спостерігати за матчами улюблених команд в будь-якій точці України за допомогою додатків Volia TV на будь-яких девайсах.

Челсі Вільярреал. Джерело: УЄФА

Оцінити якість сервісів і трансляції можна буде вже в середу, 11 серпня, коли відбудеться матч за Суперкубок УЄФА. Престижний трофей розіграють переможець Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" і тріумфатор Ліги Європи "Вільярреал". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

А вже 17-18 серпня буде дано старт трансляцій Ліги чемпіонів. У ці дні свій перший матч плей-офф відбору проведе донецький "Шахтар", який в боротьбі за путівку до групового етапу турніра посперечається з французьким "Монако".