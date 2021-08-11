ООН запрошує талібів за стіл переговорів

В ООН закликають представників руху "Талібан" припинити свій напад на Афганістан і сісти за стіл переговорів. З такою заявою виступив Верховний комісар організації з прав людини Мішель Бачелет після того, як протягом трьох днів в країні вбили 27 дітей, повідомляє Дзеркало тижня.

"З районів Афганістану, захоплених талібами, надходять повідомлення про масові страти, напади на державних службовців і членів їх сімей, руйнування будинків, шкіл і лікарень, мінування великих територій. Жінкам тепер забороняється виходити з дому без супроводу чоловіка", - йдеться в заяві на сайті ООН.

Бачелет звернувся до сторін із закликом зупинити кровопролиття і повернутися за стіл переговорів.