У Києві на Північному мосту обмежать рух транспорту

На Північному мосту у Києві запланували ремонтні роботи. З 13 по 30 серпня рух транспорту на цьому мосту буде обмежений, повідомляє РБК-Украина.

Із 21:00 13 серпня до 30 серпня на Північному мосту частково обмежать рух транспорту.

На Північному мосту розпочинається середній ремонт покриття. Дорожники працюватимуть у напрямку лівого берега. Ремонт розпочнуть у ніч проти суботи.

Нагадаємо, у Києві сьогодні можуть обмежити роботу трьох станцій метро. Сьогодні на НСК "Олімпійський" пройде футбольний матч.