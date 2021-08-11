В українській армії корейські Kia прийдуть на зміну УАЗам

В рамках програми переозброєння ЗСУ замість російських УАЗів в українській армії будуть використовуватися корейські всюдиходи Kia KM450. Збірку налагодять в Одесі на заводі "Телекард-Прилад", повідомляє Обозреватель.

Державні випробування нової командно-штабної машини пройдуть в ЗСУ до кінця нинішнього року.

Корейський позашляховик Kia KM450 був представлений в 1998 році. Джерело: special.kia.com

Корейський позашляховик Kia KM450 був представлений в 1998 році. Компанія Kia випускає велике сімейство позашляховиків KM450, що включає легкі вантажівки, шасі для установки спеціального обладнання, санітарні та штабні машини.

Автомобіль оснащується 139-сильним дизельним двигуном і 5-ступінчастою механічною коробкою передач з 2-ступінчастою роздавальної коробкою. Цей автомобіль виробляється компанією Kia за ліцензією і є сучасною версій американського багатоцільового автомобіля Kaiser Jeep M715. Оригінальна модель була прийнята на озброєння армії США в 60-і роки і експлуатується донині.

Компанія Kia випускає велике сімейство позашляховиків KM450. Джерело: special.kia.com

Варто відзначити, що з моделлю Kia KM450 українські військові вже знайомі. У 2016 році на базі KM450 корпорація "Богдан" та НВО "Практика" розробили бронеавтомобіль "Барс-6". Тепер до них додадуться позашляховики, які буде збирати одеський завод "Телекард-Прилад".

Також стало відомо, що Міністерством оборони Чехії протягом 5 років отримає 1200 модифікованих пікапів Toyota Hilux, які змінять УАЗи та Land Rover Defender.