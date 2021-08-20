Експерти розповіли про користь і шкоду ожини

Ожина багата вітамінами, але об'їдатися ягодою, особливо на голодний шлунок, не варто, повідомляє Сегодня.

Сезон ожини починається в середині літа: зараз вона заполонила ринки і супермаркети. Цими ягодами можна насолоджуватися цілий рік, якщо заготовити їх на зиму. У сезон, коли ягода доступна, головне не переїдати ожини.

Чим корисна ожина для здоров'я

Ожина, як чорниця і журавлина, багата антиоксидантами, які захищають організм від раку. Вона допомагає зміцнити нервову систему, протистояти стресам. Ягода насичена мінеральними речовинами, в ній є мідь, марганець, магній, калій, кальцій. Регулярне вживання ягід ожини підвищує імунітет.

В ожині вітамінів групи Р міститься значно більше, ніж в малині. Вона багата не тільки дуже важливими для організму людини пектиновими речовинами і біофлавоноїдами, а й органічними кислотами – лимонною, винною, саліциловою, яблучною.

Крім вітамінів групи Р, ожина містить вітаміни А, В1, В2, Е, С і РР, а також залізо і дубильні речовини.

Ожина малокалорійна: в 100 грамах ягід міститься всього 43 ккал.

Кому не можна ожину і як правильно їсти ягоду

Ягода не має спеціальних протипоказань, однак у деяких людей вживання ожини викликає алергічну реакцію. Симптоми можуть з'явитися як через кілька хвилин, так і через кілька діб після прийому, і виражаються в нудоті, висипу, набряку слизових. Також в сезон, коли ожина та інші ягоди більш доступна, легко послабити роботу травних органів, якщо переїсти сирих ягід.

Лікар тибетської медицини, консультант по здоровому харчуванню Олена Бєляєва не рекомендує їсти ожину, як і будь-які інші ягоди, натщесерце. Особливо якщо є проблеми зі шлунком і іншими органами травлення. Краще ягоди обробляти термічно, перед тим, як є. Якщо немає проблем зі здоров'ям, то можна їсти ожину в сирому вигляді, краще в середині дня (можна на полуденок).

У день рекомендується з'їдати не більше 400 грам ягід, вживати ожину (як і будь-які ягоди) слід порціями.