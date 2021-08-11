Ребров не приїхав до України, збірну очолить інший тренер

Основний кандидат на пост головного тренера збірної України з футболу Сергій Ребров залишився зі своїм клубом "Аль-Айн" і не полетів в нашу країну, повідомляє Обозреватель.

Twitter "Аль-Айн" опублікував фотографії з українським наставником, який разом з командою повернувся в ОАЕ зі зборів в Італії.

Ребров знаходиться в ОАЕ. Джерело: Twitter "Аль-Айна"

Сергій Ребров. Джерело: Twitter "Аль-Айна"

На одному з кадрів Ребров разом з іншими членами клубу присутній на нараді.

Ребров крайній праворуч. Джерело: Twitter "Аль-Айна"

Як повідомляє Meta-ratings.com.ua, на посаду крім Реброва претендував і Олександр Петраков. Українська асоціація футболу (УАФ) вже домовилася з 64-річним Олександром Васильовичем. Той погодився стати головним тренером збірної України з приставкою "виконуючий обов'язки".

Петраков почав тренерську кар'єру в середині 1990-х і працював на клубному рівні в командах другого ешелону. У 2000-х Олександр переключився на дитячо-юнацькі команди, а в 2011-му вперше очолив юнацьку збірну України.

Саме під його керівництвом молодіжна національна команда вперше в історії нашого футболу виграла чемпіонат світу до 20 років в 2019 році. Після тріумфу він став тренером збірної України до 17 років.

Мирон Маркевич. Джерело: sport.ua

Нещодавно Мирон Маркевич заявив, що тренером національної команди стане Ребров і побажав того удачі.