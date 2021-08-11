Кличко закликав поліцію розслідувати напад на інспектора з паркування
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до поліції невідкладно розслідувати напад власника мережі магазинів "ІБІС" на інспектора з парковки, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Матеріал з відеореєстратора інспектора мер оприлюднив на своєму офіційному сайті.
Він зазначив, що в середу біля магазину "ІБІС" на бульварі Лесі Українки в Києві сталася сутичка із застосуванням газового балончика. Конфлікт стався після того, як інспектор з паркування виявив, що антіпарковальние стовпчики з обох сторін пішохідної зони біля магазину обладнані замками і виймаються з асфальту.
Відзначається, що інспектором були викликані фахівців ДЕУ, які почали заміну пошкоджених стовпчиків.
"У цей час з" ІБІС "вибіг власник мережі і накинувся на інспектора. І застосував газовий балончик. До нього приєдналися охоронці магазину. Інспектор був змушений у відповідь використовувати засіб індивідуального захисту - газовий балончик, який входить в комплект його спорядження", - сказано в повідомленні, оприлюдненому прес-службою КМДА.
"Уже неодноразово місто отримує скарги на керівництво мережі магазинів зброї, яке, нехтуючи правилами, запускає деякі автомобілі на пішохідну зону, виймаючи антіпарковочние колони. Саме тому, зокрема, на тротуарах на бульварі Лесі Українки чергують інспектори з паркування. Хочу підкреслити, що правила в місті - однакові для всіх. Сьогодні керівництво магазину перейшло кордон і застосувало фізичну силу до інспектора при виконанні ним своїх службових обов'язків. Міська влада налаштована навести порядок з паркуванням у столиці. Особливо в ситуації, коли тротуари повністю заставлені автомобілями, які заважають пересуванню пішоходів. І ми очікуємо оперативне розслідування поліцією інциденту з нападом на інспектора з паркування ", - цитує Кличка прес-служба мерії.