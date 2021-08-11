Кличко закликав поліцію розслідувати напад на інспектора з паркування

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до поліції невідкладно розслідувати напад власника мережі магазинів "ІБІС" на інспектора з парковки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Матеріал з відеореєстратора інспектора мер оприлюднив на своєму офіційному сайті.

Він зазначив, що в середу біля магазину "ІБІС" на бульварі Лесі Українки в Києві сталася сутичка із застосуванням газового балончика. Конфлікт стався після того, як інспектор з паркування виявив, що антіпарковальние стовпчики з обох сторін пішохідної зони біля магазину обладнані замками і виймаються з асфальту.

Відзначається, що інспектором були викликані фахівців ДЕУ, які почали заміну пошкоджених стовпчиків.

"У цей час з" ІБІС "вибіг власник мережі і накинувся на інспектора. І застосував газовий балончик. До нього приєдналися охоронці магазину. Інспектор був змушений у відповідь використовувати засіб індивідуального захисту - газовий балончик, який входить в комплект його спорядження", - сказано в повідомленні, оприлюдненому прес-службою КМДА.