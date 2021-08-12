Ізраїль посилить карантинні обмеження

Урядова комісія з боротьби з COVID-19 у ніч проти четверга, 12 серпня, затвердила нові обмеження в Ізраїлі через ситуацію з коронавірусом. В результаті положення "зеленого стандарту" планується поширити на всі сектори економіки, повідомляє РБК-Украина.

Правила не торкнуться лише великих торгових центрів.

"Зелений стандарт" містить обов'язкове пред'явлення сертифіката про вакцинацію ("зелений паспорт"), або про одужання від COVID-19, або негативний результат тесту на коронавірусну інфекцію при вході на масові заходи" , - уточнили в канцелярії.

Прийнято рішення про обмеження відвідування масових заходів та посилення контролю за дотриманням вимог.

Передбачається, що торгові центри та магазини будуть працювати відповідно до заповнюваності приміщень. Нові обмеження почнуть діяти 18 серпня.

Як відомо, Ізраїль став однією з перших країн, де почали масову вакцинацію населення від коронавірусу. Вдалося цього досягти завдяки компанії Pfizer, яка доставила в країну мільйони вакцин безплатно в обмін на дані про ефекти вакцини. Зараз в країні повну вакцинацію від коронавірусу пройшли 55% населення і приблизно 85% дорослого населення отримали одну дозу вакцини.

Однак останнім часом ситуація різко погіршилася через поширення штаму "Дельта". Це змушує владу скасовувати ослаблення карантину, яке було введено раніше.

Артур Родивилов