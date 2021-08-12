Сенатори заблокували призначення кандидатів до Держдепу через "СП-2"

Сенатори від Республіканської партії Тед Круз і Майк Лі заблокували призначення кандидатів на посади в Держдепартаменті, повідомляє Новое время.

Як стверджує агентство The Hill, таким чином вони домагаються від адміністрації президента США Байдена ввести нові санкції відносно Північного потоку-2. Республіканці заблокували ствердження майже 30 кандидатів на різні посади.

"Ці кандидати не просунулися вперед, і причина в тому, що адміністрація Байдена зараз відкрито ігнорує Конгрес США" , - сказав Круз.

Він додав, що від газопроводу Росія буде отримувати мільярди доларів, які зможе використовувати для шкідливого впливу в Європі і в усьому світі.