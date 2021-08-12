Названо основних конкурентів України з експорту соняшникової олії

За результатами минулого року Україна посіла перше місце в світовому рейтингу найбільших експортерів соняшникової олії. Основними імпортерами української продукції стали Індія, Китай і Нідерланди. На поставки в ці країни припало 31%, 20% і 10% українського експорту, повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

Крім того, на зазначених ринках українські постачальники займали лідируючі позиції.

Структура імпорту соняшникової олії в ці три держави виглядає таким чином:

Індія - Україна (75%), Росія (18%), Аргентина (7%);

Китай - Україна (59%), Росія (38%), Казахстан (2%);

Нідерланди - Україна (87%), Угорщина (4%), Іспанія (2%).

До того ж в минулому році Україна стала першою не лише за обсягами продажу, а й з виробництва продукції. Так, в 2020 році соняшникова олія забезпечила 11% експортної виручки.