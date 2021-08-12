Біля берегів Греції затонуло судно з пасажирами

У грецького острова Мілос в Егейському морі затонуло туристичне судно. На його борту було 18 осіб. В даний час люди знаходяться у воді, повідомляє Кореспондент.

Інцидент стався в 16 морських милях на північний захід від Милоса. Тип судна поки не відомий.

За повідомленням портової служби Милоса, люди знаходяться в воді. На допомогу поспішають катери берегової охорони, рибальські судна, а також вилетіли два вертольоти ВПС і ВМС Греції.

Відзначається, що в районі НС переважають вітри силою від чотирьох до п'яти балів за шкалою Бофорта.