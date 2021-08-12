Україна має шанси увійти в топ-10 світових експортерів озброєння

Україна має всі можливості, щоб найближчим часом увійти до десятки найбільших світових експортерів зброї, вважає генеральний директор держконцерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наразі Україна входить до двадцятки найбільших світових експортерів зброї, і ми маємо всі тенденції до того, щоб найближчим часом увійти до десятки. А "Укроборонпром" цього року повернувся у сотню найбільших оборонно-промислових компаній світу", - сказав Гусєв під час міжнародного оборонного інвестиційного форуму в четвер у Києві.

Голова "Укроборонпрому" також зазначив, що Україні, виходячи з обмежених витрат на безпеку та оборону, необхідно сьогодні зосередитися на створенні озброєння для асиметричного стримування можливої агресії.