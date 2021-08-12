У Канаді осквернили пам'ятник Роману Шухевичу
У Канаді в Едмонтоні, провінція Альберта, вандали осквернили пам'ятник головному командиру УПА Роману Шухевичу, повідомляє Кореспондент.
Як стверджує Progress Report, вандали зафарбували монумент червоною фарбою, а також залишили написи, які звинувачують Шухевича в нацизмі.
На пам'ятнику написали "Actual Nazi" ("Справжній нацист"). Вандали розмалювали не тільки сам бюст Романа Шухевича, а й гравірування Борцям за волю України.
В Едмонтоні проживає велика українська громада, яка становить 13,9% від усього населення. Місто є одним з двох (також Торнонто) найбільших центрів української громади в Канаді. В Едмонтоні також є Канадський український архів і музей.
Пам'ятник Роману Шухевичу встановлений на території комплексу Української молодіжної єдності.