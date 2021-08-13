Марічка Падалко вийшла в світ з чоловіком і доньками: сімейні фото
Марічка Падалко не боїться пробувати щось нове, нехай в ефірах і з'являється в простих й елегантних нарядах. Однак в соціальній мережі телезірка публікує не тільки фотографії з роботи, але також ділиться розповідями з особистого життя і сімейними знімками, повідомляє Clutch.
У Києві відбулась довгоочікувана прем’єра культової анімаційної пригоди «Щенячий патруль у кіно»! Марічка Падалко вирішила підтримати Гордєєва та прийшла на прем'єру з чоловіком і двома доньками Катею і Марією.
«Ми прийшли підтримати всією родиною Єгора Гордєєва. Я пам'ятаю, що сама була на його місці буквально кілька років тому, коли озвучувала телеведучу Наталі Точняк в мультику «Тачки 3». І я знаю наскільки це відповідально. Там вимоги до чистоти голосу, вимови набагато вищі, ніж на телебаченні. І ці рядки, навіть якщо їх небагато, що виходять в мультику, вони цінніші за 3 години, проведені в ефірі. Тому ми дуже за Єгора радіємо. Мені здається, що взагалі він може бути класним мультяшним персонажем», – розповіла Марічка Падалко.