Марічка Падалко вийшла в світ з чоловіком і доньками: сімейні фото

Марічка Падалко не боїться пробувати щось нове, нехай в ефірах і з'являється в простих й елегантних нарядах. Однак в соціальній мережі телезірка публікує не тільки фотографії з роботи, але також ділиться розповідями з особистого життя і сімейними знімками, повідомляє Clutch.

У Києві відбулась довгоочікувана прем’єра культової анімаційної пригоди «Щенячий патруль у кіно»! Марічка Падалко вирішила підтримати Гордєєва та прийшла на прем'єру з чоловіком і двома доньками Катею і Марією.