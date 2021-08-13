ПриватБанк, Укрзалізниця та Центренерго: 19 компаній отримали штрафи від АМКУ

Антимонопольний комітет України прийняв рішення про накладення штрафів на 19 компаній за порушення антимонопольного законодавства в частині надання інформації на вимогу.

Загальна сума штрафів становить близько 4 млн грн, повідомляє прес-центр АМКУ.

Так, за несвоєчасну відповідь на запит комітету санкції були застосовані до таких підприємств:

ДП «Волиньвугілля» (повторне неподання) - 978 426 грн

ТОВ «ЗДРАВОФАРМ» - 272 000 грн

ДП «Угерський спиртовий завод» - 350 000 грн

АТ «Українська залізниця» - 217 600 грн

ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» - 54 400 грн

ТОВ «УТЕСИСТЕМ» - 64 388 грн

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - 108 800 грн

АТ «АЛЬФА-БАНК» - 54 400 грн

ТОВ «Меркурій Експрес» - 82 600 грн

ТОВ «Мілівей» - 34 000 грн

ПП «Фірма «Селтік» - 9 200 грн

Також за подання інформації не в повному обсязі були оштрафовані ДП "Львіввугілля" (повторне порушення) - 632 800 грн, "Електро Юа" - 364 тис. грн, ТОВ "Автоентерпрайз" - 314 645 грн, "Центренерго" - 216 тис. грн , "Первомайськвугілля" (повторне порушення) - 206 862 грн, "Аепей" - 180 405 грн і ТОВ "Автоентерпрайз" - 34 тис. грн.

За подання недостовірної інформації 136 тис. грн штрафу отримала компанія "Вортекс".