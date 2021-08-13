Яку користь для здоров'я людини приносить хрін

Хрін — це запашна, пряна приправа, яка походить зі Східної та Центральної Європи, що часто використовується у поєднанні з м'ясом і рибою. Але чи знаєте ви, що цей пекучий продукт також є відмінним джерелом різних поживних речовин, які допомагають впоратися з деякими інфекційними захворюваннями та навіть раком, повідомляє Ukr.media.

Вживання приправи з хрону може забезпечити ваш організм такими мікроелементами:

кальцієм;

харчовими волокнами;

фолієвою кислотою;

марганцем;

калієм;

вітаміном С.

Одна столова ложка або 15 г приготованого хрону містить лише сім калорій. Такий самий розмір порції також містить менше за 1 г білка та жиру і лише 2 г вуглеводів. Крім того, хрін містить багато корисних рослинних сполук, таких як глюкозинолати, які розпадаються на ізотіоціанати. Ці сполуки можуть допомогти боротися з раком, захворюваннями мозку та інфекціями.

У фітотерапії хрін використовується для лікування синусових проблем та інших захворювань, таких як застуда і грип. Спеція гостра і може допомогти впоратися з виділеннями з носа та проблемами з легенями. Вживання хрону викликає печіння у пазухах носа і горла, і саме тому пряність використовується для лікування застуди та проблем з диханням.

У одному дослідженні дослідники працювали з більш ніж 1500 добровольцями, яким давали добавку, що містить 80 мг сушеного кореня хрону і 200 мг настурції. Результати показали, що добавка була настільки ж ефективною, як і традиційний антибіотик під час лікування гострих синусових інфекцій та бронхіту. Також хрін використовується у якості домашнього засобу від інфекцій сечовивідних шляхів (ІСШ) і кишкових глистів.