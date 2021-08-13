В Туреччині завершили другий етап випробовування власної вакцини

У Туреччині завершили другий етап випробовування розробленої в країні вакцини від коронавірусу, добровольцем у випробуванні якої був міністр промисловості Мустафа Варанк, повідомляє Укрінформ.

"Завершили ще один важливий крок у випробовуванні вакцини на основі вірусоподібних частинок, де я виступав волонтером. Друга фаза завершена успішно, без виявлення будь-яких побічних ефектів", - повідомив міністр.

Фото: Мустафа Варанк, Твітер

Наступна, остання фаза випробовування розпочнеться у вересні, на неї зараз триває набір добровольців. У разі успішного завершення, в планах отримання дозволу на масове застосування вакцини.