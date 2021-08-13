В Україні на боротьбу з COVID-19 витратили 29 млрд гривень

За 7 місяців 2021 року видатки з держаного бюджету на боротьбу з COVID-19 становили 29 млрд гривень. У цілому на боротьбу з COVID-19 у 2021 році передбачено понад 36 млрд гривень.﻿ Про це з посиланням на прес-службу Мінфіну, повідомляє РБК-Украина.

За даними прес-служби, кошти витрачено на такі цілі:

на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з COVID-19, та послуг з вакцинації населення від COVID-19 - 11,7 млрд грн;

на закупівлю вакцин від COVID-19 - 9,2 млрд грн;

на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 (крім вакцин) - 2,3 млрд грн, у тому числі 1,6 млрд грн коштів місцевих бюджетів;

виплати закладам Національної академії медичних наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19 - 15,5 млн грн;

на забезпечення лікарень киснем - 0,6 млрд грн;

на заходи на соціальну підтримку населення в умовах карантину - 2,9 млрд грн;

на виплату матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності ("лікарняних") - 0,8 млрд грн;

на виплату допомоги по безробіттю 1,1 млрд грн;

на здійснення заходів з боротьби з COVID-19 у закладах освіти - 18,3 млн грн;

на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я - 0,75 млрд гривень.

Олександр Білоус