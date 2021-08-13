В Києві хочуть організувати кемпінг для автотуристів

Київські чиновники вивчають можливість облаштування кемпінгу міжнародного зразка, повідомляє 24 Канал.

У столиці визначають потенційну територію, де можна облаштувати муніципальний кемпінг. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

"Ми маємо виправити те, що України немає на більшості карт Європи для кемперів. Наш потенціал для розвитку міжнародного туризму майже не використовується. Іноземні радари фіксують усього 32 кемпінги в Україні, і жоден із них не відповідає пакету вимог для таких зон відпочинку", – зазначив Костянтин Усов.

Як розповів заступник голови КМДА, локація для сучасного кемпінгу має розташовуватися у 10-15 хвилинах їзди громадським транспортом від центру Києва. Сам кемпінг не повинен мати стаціонарних споруд і фундаментів, допускається використання виключно тимчасових конструкцій та матеріалів.

"За європейськими туристичними стандартами, у сучасному кемпінгу мають бути окремі місця для кемпера, відділені зеленою огорожею. Загальна зона має бути обладнана точками підключення до електрики і питної води та наметовими місцями для туристів без авто", – пояснив Костянтин Усов.

У Києві перші кемпінги з’явилися наприкінці 1970-х років у рамках підготовки до "Олімпіади-80". Під час Євро-2012 функціонував тимчасовий кемпінг для футбольних фанатів на Трухановому острові. При цьому, подорожі на автомобілях-будинках сьогодні є одним із найбільших захоплень європейських мандрівників.

У 44 країнах є 10,8 млн місць для ночівлі – на понад 23 тисячах спеціально облаштованих кемпінгах. Це найбільша туристична мережа Європи. Тільки у Німеччині щорічно подорожує 5,2 млн туристів на кемперах, а ще 1,1 млн приїжджає з-за кордону. Для порівняння – у звичайних готелях всього 8,7 млн місць.