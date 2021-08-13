Серветку зі сльозами Мессі виставили на продаж

Паперову хустку відомого спортсмена Ліонеля Мессі, яким він витирав сльози на прощальній пресконференції у зв'язку з відходом із Барселони, виставили на продаж. Відповідне оголошення опубліковане на платформі Mercado Libre, повідомляє Кореспондент.

Вартість серветки - один мільйон доларів.

Відзначимо, знаменитий аргентинський нападник пішов з іспанського футбольного клубу Барселона. Під час "прощання" він розплакався перед початком свого виступу, який пройшов 8 серпня на стадіоні Камп Ноу. Тоді його дружина Антонела Рокуццо подала спортсмену одноразову серветку, щоб він витер сльози.