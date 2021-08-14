Тіна Кароль вшанувала пам'ять покійного чоловіка в день його народження

Популярна співачка Тіна Кароль поділилася архівними фото з покійним чоловіком, повідомляє Новое время.

14 серпня продюсеру Євгену Огиру виповнився б 41 рік. У Instagram Stories Кароль вшанувала пам'ять покійного чоловіка й опублікувала архівний кадр.

"Я молодець, я знаю... Все як ти хотів. З Днем Народження, Вічність", - підписала кадр виконавиця.

На фото зірка зображена з коротким кучерявим волоссям. Знімок був зроблений у 2012 році. Тоді пара прикрасила обкладинку журналу Viva!.

Фото: instagram.com/tina_karol

Раніше Тіна Кароль згадала покійного чоловіка під час інтерв'ю в Казахстані.