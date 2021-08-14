Футболіст "Барселони" погодився на зниження зарплати заради новачків клубу

Каталонський футбольний клуб "Барселона" оголосив про внесення до заявки на участь в чемпіонаті Іспанії трьох футболістів - Мемфіса Депая, Еріка Гарсія і Рея Маная, повідомляє Вести.

"Барселона" зуміла вписатися в стелю зарплат Ла Ліги завдяки успішним переговорам з віцекапітаном команди Жераром Піке. Клуб повідомляє, що футболіст погодився на скорочення заробітної плати й тим самим дав можливість синьо-гранатовим дозаявити новачків.

У клубі також оголосили про те, що аналогічні переговори ведуться ще з двома лідерами команди - Серхіо Бускетсом і Жорді Альба. У керівництві "Барселони" оптимістично оцінюють ситуацію. Як наголошується в заяві, обидва гравці готові піти на зниження зарплати.