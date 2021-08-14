Нові "Майдани" перетворюють Україну в бананову республіку - Мендель

Телеведуча й експрессекретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що нові "Майдани" перетворюють державу в бананову республіку, повідомляє Страна.ua.

Такими словами вона анонсувала в Instagram свій виступ в програмі "Велика деолігархізація" на телеканалі "Україна", куди Мендель перейшла після роботи в Офісі президента.

"Чи віримо ми, що нам потрібна ще одна революція, щоб побудувати сильну і успішну Україну? Чи віримо ми, що натовп молодих, радикально налаштованих хлопців під патріотичними гаслами може щось змінити у владі? І чи віримо ми, що на кривавих закликах можна побудувати державу, в якій кожному з нас захочеться жити?" , - сказала Мендель в анонсі своєї програми.

Також вона зробила підпис до ролика:

"Нові Майдани - нові банани. Заклики виходити на майдани вже просто перетворюють нас в бананову республіку".

Відзначимо, що свою заяву вона зробила на тлі протестів з сутичками, які в Києві влаштував "Нацкорпус".

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Як повідомлялося, 14 серпня в центрі Києва відбулися сутички між декількома сотнями членів "Нацкорпусу" і співробітниками правоохоронних органів. Поліцейським вдалося присікти протиправні дії.