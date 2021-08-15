Надя Дорофєєва підкорила бездоганним образом: ефектні світлини

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва продовжує хизуватися стильними образами у своєму інстаграмі. Нещодавно знаменитість поділилася з фанатами стильним аутфітом у білій сорочці на зав’язках та чорних штанах, повідомляє 24 Канал.

Надя Дорофєєва багато років є улюбленицею українців. Знаменитість не лише підкорила увагу глядачів своїм сильним голосом, але й бездоганним стилем в одязі.

Співачка часто демонструє своїй 5-мільйонній аудиторії незвичні аутфіти та показує, як правильно поєднувати останні тенденції. Перед відпусткою в Туреччині виконавиця опублікувала новий look на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

Образ Наді Дорофєєвої

Надя позувала на тлі високого білого паркану. Вона одягнула білу сорочку на зав’язках на довгий рукав та чорні штани на низькій посадці з стильною вставкою білого кольору. На сайті штани від бренду Stash коштують 5 500 гривень.

Образ знаменитість довершила золотистим ланцюжком на шиї та білосніжними кросівками Puma. Наприкінці весни спортивний бренд представив нову колекцію Ocean Queen, обличчям якої стала співачка Надя Дорофєєва.

Співачка зробила стильні локони на обличчі та ніжний макіяж: очі намалювала світлими тінями, підкресливши погляд чорними стрілками, губи співачка намалювала улюбленою коричневою помадою.