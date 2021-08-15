Маск повідомив про готовність ракети Starship до польоту найближчим часом

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що двоступенева ракета Starship найближчим часом зможе здійснити політ, повідомляє Вести.

У Twitter-акаунті під назвою "Teslarati", присвяченому успіхам SpaceX, повідомили, що орбітальний майданчик майже готовий і незабаром пройдуть випробування надважкого прискорювача і SN-20.

У коментарях до цієї публікації Маск розповів, що перший орбітальний комплекс Starship повинен бути готовий до космічного польоту в найближчі тижні. За словами глави SpaceX, залишилося дочекатися нормативного дозволу.

Looking back at Starship SN-8 & thinking how much progress SpaceX has made on Starbase! Orbital Pad nearly complete, testing of a Super Heavy Booster & SN-20 happening soon, very exciting to watch history be made at such a rapid pace!



????: @RDAnglePhoto pic.twitter.com/D9TewyGZW9 - TESLARATI (@Teslarati) August 15, 2021

Користувачі жартівливо уточнили у Маска, який час він має на увазі: реальне чи власні обчислення. У відповідь на це бізнесмен відповів, що має на увазі загальноприйняті тижні.

7 серпня стало відомо, що SpaceX зібрала найвищу в історії ракету Starship. У довжину Starship разом з Booster 4 (прототипом ракетної ступені Super Heavy) і Ship 20 (прототипом космічного корабля Starship) досягає близько 120 метрів. Збірку ракети виконували на космодромі SpaceX в місцевості Бока-Чика, штат Техас.