Онук Мухаммеда Алі яскраво дебютував на професійному рингу

Онук Мухаммеда Алі американець Ніко Алі Уолш (1-0, 1 КО) яскраво дебютував на професійному рингу, повідомляє Дзеркало тижня.

21-річний американський боксер в першому раунді технічним нокаутом побив свого співвітчизника Джордана Уикса (4-2, 2 KO).

Відзначимо, що Ніко вийшов на ринг в шортах, які за часів своєї боксерської кар'єри носив Мухаммад Алі.

Мухаммад Алі - колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі й чемпіон Олімпіади-1960. У 2016 році Алі помер у віці 74 років.