Тищенко заявив, що побиття журналіста на Банковій могло бути піаром
Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що побиття фотографа видання "Букви" могло бути спланованим. Про це він заявив в коментарі до опублікованого відео побиття журналіста на сторінці штатного фотографа "Слуги народу" Вадима Сарахана в Facebook, повідомляє Рубрика.
Фотограф партії зазначив, що опублікував відео в знак підтримки Кужельного.
"Найбільший злочин - це безкарність. Не буде покарання - наступного разу будемо їсти пиріжки на чиїхось похоронах", - написав він.
На це Микола Тищенко припустив в коментарі, що напад міг бути спланованим для хайпу.
"Продажність ніхто не відміняв. Може журналіст хайп отримував або лайки в Instagram", - написав він.
Наразі коментар видалено, однак журналісти зберегли скріншот.