Тищенко заявив, що побиття журналіста на Банковій могло бути піаром

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що побиття фотографа видання "Букви" могло бути спланованим. Про це він заявив в коментарі до опублікованого відео побиття журналіста на сторінці штатного фотографа "Слуги народу" Вадима Сарахана в Facebook, повідомляє Рубрика.

Фотограф партії зазначив, що опублікував відео в знак підтримки Кужельного.

"Найбільший злочин - це безкарність. Не буде покарання - наступного разу будемо їсти пиріжки на чиїхось похоронах", - написав він.

На це Микола Тищенко припустив в коментарі, що напад міг бути спланованим для хайпу.

"Продажність ніхто не відміняв. Може журналіст хайп отримував або лайки в Instagram", - написав він.

Наразі коментар видалено, однак журналісти зберегли скріншот.