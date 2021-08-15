В Японії розробили незвичайне паливо із залишків їжі

Японська транспортна компанія розробила незвичне паливо. Там пропонують заправляти вантажівки біодизелем із залишків бульйону рамен, повідомляє 24 Канал.

Масумі Нісіда – голова японської транспортної фірми Nishida Shoun. Йому на думку спала цікава ідея – він запропонував екологічну заміну дизельному паливу – жир від супу рамен.

Оскільки за утилізацію бульйону у Японії потрібно платити, у 2013 році до Масумі звернувся адміністратор мережі ресторанів з проханням знайти застосування залишкам супу. Тож підприємець вирішив використовувати бульйон для виробництва палива. Він розробив пристрій для відділення жиру від бульйону, який можна розмістити прямо на кухні ресторану.

"Спочатку у мене не було ніяких знань в області хімії, і все робилося методом проб і помилок. Але мої розробки побачили світло, коли екологічні проблеми стали серйозною проблемою, " , – сказав Масумі Нісіда

Фото: KYODO NEWS

Біодизельне паливо для вантажівок на підприємстві Масумі виготовляють змішуючи сало, витягнуте з бульйону, з паливом з харчового масла. На такому паливі вже їздять декілька вантажівок Nishida Shoun, але планується, що до вересня 2021 року заправляти біодизелем будуть всі 170 автівок компанії.